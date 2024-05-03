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AB tescilli sarımsakta hasat vakti! 2023'te 40 bin dekardan 70 bin ton sarımsak elde edilmişti

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 03.05.2024 15:50
Gaziantep'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescilli Araban Sarmısağı’nda hasat zamanı. 2023'te 40 bin dekardan 70 bin ton sarımsak elde edilmişti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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