Türkiye listede birinci sırada! İşte ülke ülke yoğun bakım yatak kapasitesi | Video

Koronavirüs tüm dünyanın gündeminde. Hastalığın belirtilerinin başında kuru öksürük, ateş ve nefes darlığı geliyor. Durumu ağır olan hastalar için yoğun bakım hayati önemi sahip. Peki, ülkelerde kişi başına kaç yoğun bakım yatağı düşüyor? İşte ülke ülke 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı.

Dünyayı sarsan corona virüsü salgını tehdidi; Türkiye'nin dünyanın en zengin gelişmiş ülkelerinden daha fazla nüfusa oranla yoğun bakım ünitesi varlığına sahip olduğunu da bir kez daha gözler önüne serilmesine sebep oldu.

TÜRKİYE LİSTEDE BİRİNCİ SIRADA

Peki, Türkiye'de durum ne? Son yapılan açıklamalara göre, Türkiye bu listenin başında yer alıyor. Ülkemizde 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 43. Sayıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Koca, Meclis'te yaptığı bilgilendirme toplantısında, koronavirüsün ülkeye yayılarak bir salgın halini alması durumunda, kamu ve özel sektörün birlikte hizmet vereceği 13 bin 211'i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitesinin olduğunu açıklamıştı.

Bakan Koca, "Son zamanlarda art arda açtığımız şehir hastanelerine rağmen yatak sayımız Avrupa ve OECD ortalamalarının altındadır; 10 bin kişiye 28 yatak düşmektedir. OECD ortalaması 40'tır" dedi.

Bazı ülkelerde 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayıları şöyle:

ABD - 34,7

Almanya - 29,2

İtalya - 12,5

Fransa - 11,6

Güney Kore - 10,6

İspanya - 9,7

Japonya - 7,3

İngiltere - 6,6

Çin - 3,6