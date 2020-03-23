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23.03.2020

Türkiye genelinde 81 ilde koronavirüs salgınının son bulması için dualar edildi |Video

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlöründen yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dualar yükseldi.

Minarelerden dua sesleri yükseldi. Koronavirüse karşı Allah'tan yardım istendi. Tüm Türkiye'de yatsı ezanından sonra her gün dua edilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Koronavirüs salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir" çağrısı üzerine, kentlerdeki bütün camilerden yatsı ezanı sonrasında dualar yükseldi.

Ezanın ardından camilerin hoparlöründen okunan duada, virüsün son bulması temennisinde bulunuldu.

Din görevlilerinin yaptığı duada, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Allah ülkemizi ve dünyamızı, bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun." ifadelerine yer verildi.

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