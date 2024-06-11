11 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Türkiye bu skandalı konuşuyor! İstanbul'da huzurevinde yaşlılara işkence: Bakanlıktan açıklama

ahaber.com.tr
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2024 01:48
Türkiye İstanbul Beykoz'daki bir huzurevinde hasta bakıcıların yaptığı insafsız şiddeti konuşuyor. İnfial yaratan görüntülerde Mehmet Şakir Ö., 3 yaşlıya acımadan eziyet etti. "Pes" dedirten görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise açıklama gecikmedi. Bakanlık Açıklamada, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığını belirterek, "Hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.
Huzurevinde yaşlılara işkence!
Huzurevinde yaşlılara işkence!
A Haber ekibi kutsal topraklarda!
A Haber ekibi kutsal topraklarda!
Bıçak çektiği motosikletliye akılalmaz tehdit
Bıçak çektiği motosikletliye akılalmaz tehdit
Katliam gibi kaza böyle gelmiş!
Katliam gibi kaza böyle gelmiş!
İzmir’de ormanlık alanda yangın!
İzmir'de ormanlık alanda yangın!
Tescilli dalbastı kirazında hasar zamanı!
Tescilli dalbastı kirazında hasar zamanı!
Tilki ailesi toprak altındaki yuvalarından çıktı!
Tilki ailesi toprak altındaki yuvalarından çıktı!
İETT otobüsünde kavga kazayla bitti
İETT otobüsünde kavga kazayla bitti
Yetiştirdiği arıların kurbanı oldu
Yetiştirdiği arıların kurbanı oldu
Küresel ısınma buzulları hızla eritiyor!
Küresel ısınma buzulları hızla eritiyor!
Kentsel dönüşümde yeni dönem!
Kentsel dönüşümde yeni dönem!
Kadınlar kurdukları yarış parkurunda eğleniyor!
Kadınlar kurdukları yarış parkurunda eğleniyor!
Daha Fazla Video Göster