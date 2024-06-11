Türkiye bu skandalı konuşuyor! İstanbul'da huzurevinde yaşlılara işkence: Bakanlıktan açıklama

Türkiye İstanbul Beykoz'daki bir huzurevinde hasta bakıcıların yaptığı insafsız şiddeti konuşuyor. İnfial yaratan görüntülerde Mehmet Şakir Ö., 3 yaşlıya acımadan eziyet etti. "Pes" dedirten görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise açıklama gecikmedi. Bakanlık Açıklamada, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığını belirterek, "Hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.