15 Mart 2025, Cumartesi
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Türk Yıldızları Çanakkale semalarında nefesleri kesti
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları, Çanakkale semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş kapsamında Çanakkale Boğazı ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı üzerinde kalp çizen uçaklar vatandaşlardan büyük alkış aldı.