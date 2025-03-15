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Türk Yıldızları Çanakkale semalarında nefesleri kesti

Türk Yıldızları Çanakkale semalarında nefesleri kesti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 18:23
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları, Çanakkale semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş kapsamında Çanakkale Boğazı ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı üzerinde kalp çizen uçaklar vatandaşlardan büyük alkış aldı.
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Türk Yıldızları Çanakkale semalarında nefesleri kesti
Türk Yıldızları Çanakkale semalarında nefesleri kesti
Türk Yıldızları Çanakkale semalarında nefesleri kesti
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