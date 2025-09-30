30 Eylül 2025, Salı

Tunceli'de kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı
Tunceli’de kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı

Tunceli'de kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı

Giriş: 30.09.2025 23:20
Olay, Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Düzgün Baba Dağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Düzgün Baba Dağı’na ziyaret amacıyla gelen H.D. dengesini kaybedip kayalıklardan düşerek bacağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaralı kadın, düştüğü yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
