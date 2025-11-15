15 Kasım 2025, Cumartesi
Tunceli’de, kar yağar yağmaz mücadele başladı
Tunceli’de 2 gündür etkisini sürdüren sağanak yağış ve fırtına, Hozat-Ovacık yolunda, Ovacık ilçesinde ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, Hozat-Ovacık karayolunda trafiğin aksamasına neden oldu. Ekiplerin bölgede çalışmalara başladığı öğrenilirken, Tunceli Valisi Şefik Aygöl konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Hozat -Ovacık Yolu karla mücadele ekiplerimiz çalışıyor. Diğer yollarımızda yoğun yağmurlu bir hava var. Tüm vatandaşımızın kış lastiği olmaksızın yolculuk yapmamasını trafik kurallarına azami dikkat etmesini önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.