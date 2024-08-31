Tunceli’de göçerlerin zorlu yayla mesaisi!

Yaylada olmak; huzurun, mutluluğun ve doğayla iç içe bir yaşamın en saf hali. Yükseklerde, serin rüzgarların estiği, tertemiz havanın ciğerleri doldurduğu bir ortam. A Haber izleyicilerini Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Bağır Çeken Yaylası'na götürdü.

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