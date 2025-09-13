13 Eylül 2025, Cumartesi
Trump: ABD'deki protestoların finansörü Soros! Soros hakkında "örgütlü suç" soruşturması açıldı
ABD genelinde son dönemde Başkan Trump'a karşı protestolar arttı. Konuya ilişkin FOX News'a konuşan cumhuriyetçi lider gösterilerin milyarder iş insanı Soros tarafından finanse edildiğini öne sürdü. Soros ve oğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.