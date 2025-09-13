13 Eylül 2025, Cumartesi

Trump: ABD'deki protestoların finansörü Soros! Soros hakkında "örgütlü suç" soruşturması açıldı
Trump: ABD’deki protestoların finansörü Soros! Soros hakkında örgütlü suç soruşturması açıldı

Trump: ABD'deki protestoların finansörü Soros! Soros hakkında "örgütlü suç" soruşturması açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 09:22
ABD genelinde son dönemde Başkan Trump'a karşı protestolar arttı. Konuya ilişkin FOX News'a konuşan cumhuriyetçi lider gösterilerin milyarder iş insanı Soros tarafından finanse edildiğini öne sürdü. Soros ve oğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
