Tramvayda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'da tramvayda bir kişinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki yankesicilik ve hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde Muratpaşa-İsmetpaşa-Doğugarajı durakları arasında seyreden tramvayda bir kişinin cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalınmasına ilişkin inceleme yapıldı.
Ekipler, olayın şüphelileri olduğu belirlenen yabancı uyruklu G.S. ve K.I'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.