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Fındıklı'da tramvay raydan çıktı! Yolcular tahliye edildi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fındıklı'da tramvay raydan çıktı! Yolcular tahliye edildi

Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yolcular tahliye edildi.

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