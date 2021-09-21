21 Eylül 2021, Salı
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Trafikte sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı ilk kez konuştu: Öncesinde fiziki taciz var
Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte yol verme tartışması yaşadığı Recep Karaaslan’ın yüzüne tükürmüştü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından şarkıcı büyük tepki tepki toplamıştı. Yaşanan olay sonrası ilk kez konuşan Arıcı, "Olayın başında sözlü ve fiziki taciz var..." dedi.