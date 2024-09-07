07 Eylül 2024, Cumartesi
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Trafikte ölümcül ihlal! Son sürat ölüme yolculuk
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tartışma yarattı. Ortalama bir hızla ilerleyen sürücü, 240 kilometre hızla giden bir aracın önüne kontrolsüzce geçiyor. Tartışmanın başlangıç noktası da burası oldu. Kural ihlali yapan sadece o sürücü değil. Sürüş uzmanları o görüntüyü yorumladı.