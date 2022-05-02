02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra Berat Albayrak göz yaşlarını tutamadı
Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da babası Sadık Albayrak ile birlikte izledi. Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig’de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da göz yaşlarını tutamadı. Sevinç göz yaşlarıyla babası Sadık Albayrak’ın horon oynamasını izleyen Albayrak’ın bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.