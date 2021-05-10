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Trabzon'da su kavgası yaşayan komşuların ayrı yaptıkları merdivenler görenleri şaşırtıyor

DHA
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Giriş: 10.05.2021 09:59
Güncelleme:10.05.2021 10:05
Çaykara ilçesindeki Akdoğan Mahallesi'nde iki komşu Hanefi Men ve Şerafettin Yıldız arasında su kaynaklı anlaşmazlık yaşandı. Anlaşmazlık sonrası birbirleriyle görüşmeyen aileler, yamaçtaki evlerine, aralarında 1 metre mesafe olan 110 ve 87 basamaklı 2 merdiven yaptırdı. Komşuların arası sonradan düzelse de kendilerine ait merdivenleri kullanmayı tercih ediyorlar.
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