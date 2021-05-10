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Trabzon'da su kavgası yaşayan komşuların ayrı yaptıkları merdivenler görenleri şaşırtıyor
Çaykara ilçesindeki Akdoğan Mahallesi'nde iki komşu Hanefi Men ve Şerafettin Yıldız arasında su kaynaklı anlaşmazlık yaşandı. Anlaşmazlık sonrası birbirleriyle görüşmeyen aileler, yamaçtaki evlerine, aralarında 1 metre mesafe olan 110 ve 87 basamaklı 2 merdiven yaptırdı. Komşuların arası sonradan düzelse de kendilerine ait merdivenleri kullanmayı tercih ediyorlar.