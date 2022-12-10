Trabzon’da "Katarakt ameliyatı kör etti" iddiası! Soruşturma başlatıldı

Trabzon’da, katarakt şikayetiyle gittiği özel göz hastanesinde 4 kez ameliyat geçirdikten sonra enfeksiyon kapan sol gözünün görme yetisini kaybettiğini ve gözünden alınan numunelerin incelenmek üzere başka hasta ismiyle devlet hastanesine gönderildiğini öne süren Sebahattin Aydın, suç duyurusunda bulundu. Hastanelere adli ve idari soruşturma başlatıldı.