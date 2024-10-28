28 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Trabzon'da böyle renkli düğün görülmedi

Trabzon'da böyle renkli düğün görülmedi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2024 12:50
Trabzon'un Sürmene ilçesinde düğüne gelen damadın arkadaşları evliliğe adım atan arkadaşları için mezar taşı yaptırdılar, evlenmeden önceki hayatı için helallik aldılar.
Trabzon’da böyle renkli düğün görülmedi
Trabzon'da böyle renkli düğün görülmedi
Buğdayın atası 12 bin yıllık siyez toprakla buluştu
Buğdayın atası 12 bin yıllık siyez toprakla buluştu
Önce seyir halindeki araca sonra park halindeki araca çarptı
Önce seyir halindeki araca sonra park halindeki araca çarptı
Tavuk pilavdan zehirlenenlerin sayını 91’e yükseldi
Tavuk pilavdan zehirlenenlerin sayını 91'e yükseldi
Refüje çarpıp takla atan araçta aynı aileden 5 kişi yaralandı
Refüje çarpıp takla atan araçta aynı aileden 5 kişi yaralandı
Sultangazi’de marketten hırsızlık kamerada
Sultangazi'de marketten hırsızlık kamerada
79 yaşında çalışıyor eve bisikletle gidip geliyor
79 yaşında çalışıyor eve bisikletle gidip geliyor
İzmir’de sokak ortasında bıçaklı yaralama kamerada
İzmir'de sokak ortasında bıçaklı yaralama kamerada
Maçın oynandığı sahaya paraşütle iniş yaptı
Maçın oynandığı sahaya paraşütle iniş yaptı
Mardin’de çıkan yangını TOMA ve itfaiye ekipleri söndürdü
Mardin'de çıkan yangını TOMA ve itfaiye ekipleri söndürdü
Esenyurt’ta oto fareleri iş başında
Esenyurt’ta oto fareleri iş başında
Diyarbakır’a gelen konargöçer aile 6 ay Kral Yolu’nda hayvanlarına bakacak
Diyarbakır’a gelen konargöçer aile 6 ay Kral Yolu’nda hayvanlarına bakacak
Daha Fazla Video Göster