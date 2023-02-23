23 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Trabzon Uzungöl, depremzedelere yuva oldu

Trabzon Uzungöl, depremzedelere yuva oldu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2023 11:07
Trabzon'da turizm merkezi Uzungöl'deki otellerde, Türkiye'yi sarsan depremler sonrası bölgeden gelen afetzedeler misafir ediliyor. Hatay'dan gelen Dudu Yanmaz (43), "Kıyamet günü gibiydi. Çok şükür, yangın merdiveninden çıkarak kurtulduk. 'Ölmeden önce Uzungöl?ü görürüz' diye plan yapıyorduk. Buraya böyle gelmek nasipmiş" dedi.
Deprem anı kamerada
Deprem anı kamerada
Uzungöl, depremzedelere yuva oldu
Uzungöl, depremzedelere yuva oldu
Bu görüntüyle tanındı! Ağlayarak anlattı
Bu görüntüyle tanındı! Ağlayarak anlattı
Elazığ’da korkutan görüntüler!
Elazığ’da korkutan görüntüler!
138 saat sonra kurtulan İkranur ile madenci arasında ağlatan diyalog
138 saat sonra kurtulan İkranur ile madenci arasında ağlatan diyalog
İstanbul çok sayıda ilçede elektrik kesintisi
İstanbul çok sayıda ilçede elektrik kesintisi
Korku filmini aratmayan görüntüler
Korku filmini aratmayan görüntüler
Tavuk ile atmacanın mücadelesi
Tavuk ile atmacanın mücadelesi
Depremde hasar gören araçlar havadan görüntülendi!
Depremde hasar gören araçlar havadan görüntülendi!
Devlet milletin yanında!
Devlet milletin yanında!
Görünce büyük şok yaşadı! Çift başlı...
Görünce büyük şok yaşadı! Çift başlı...
İzolatör sistemi hayat kurtardı
İzolatör sistemi hayat kurtardı
Daha Fazla Video Göster