23 Şubat 2023, Perşembe
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Trabzon Uzungöl, depremzedelere yuva oldu
Trabzon'da turizm merkezi Uzungöl'deki otellerde, Türkiye'yi sarsan depremler sonrası bölgeden gelen afetzedeler misafir ediliyor. Hatay'dan gelen Dudu Yanmaz (43), "Kıyamet günü gibiydi. Çok şükür, yangın merdiveninden çıkarak kurtulduk. 'Ölmeden önce Uzungöl?ü görürüz' diye plan yapıyorduk. Buraya böyle gelmek nasipmiş" dedi.