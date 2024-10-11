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Toprak altında kalan 2 yavru köpek kurtarıldı

Toprak altında kalan 2 yavru köpek kurtarıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 13:53
Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri saatler süren çalışmanın ardından başarılı bir kurtarma operasyonuna imza attı. Ekipler 2 yavru köpeği toprak altından kurtarmayı başardı.
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