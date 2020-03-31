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31.03.2020

Tokat'ta koronavirüs karantinasından kaçan 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti |Video

Son dakika haberi... Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde koronavirüs şüphesi ile tedavi gören 74 yaşındaki A.Ü., hayatını kaybetti. Detayları A Haber muhabiri aktardı.

Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü.'nün koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı.

Cenazeyi alan yakınlarının sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkat çekti.

Eşi H.Ü.'nün (70) gözetim altında tutulduğu testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

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