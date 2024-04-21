Tokat'ta korkutan deprem | SON DEPREMLER

Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.03'te merkez üssü Turhal olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 12,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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