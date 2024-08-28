28 Ağustos 2024, Çarşamba
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Tır İETT otobüsünün üzerine devrildi 8 yaralı
Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde öğle saatlerinde gerçekleşen kazada bir tır üst geçide çarptıktan sonra İETT otobüsünün üzerine devrilmişti. Gerçekleşen kazada 8 işçi yaralanarak civar hastanelere kaldırılmıştı. Kaza nedeniyle Rauf Orbay Caddesi'nin Yeşilköy İstikameti trafiğe tamamen kapanmıştı. Olay yerinde bulunan tır vinçlerin yardımıyla kaldırıldı. Caddenin ise yol temizlik çalışmalarının hemen ardından trafiğe açılacağı öğrenildi. Bakırköy Kaymakamı Recai Karal'da kazadan sonra olay yerine gelerek kaza hakkında bilgiler aldı.