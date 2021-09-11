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Tilkiyle çobanın gülümseten anları kamerada

İHA
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Giriş: 11.09.2021 14:46
Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı Köyü'nde keçi otlatmaya giderken karşılaştığı tilki ile arkadaşlık kuran çoban ile tilkinin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı Köyü'nde yaşayan ve geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Soner Bozdoğan, iki ay önce dağda keçi otlatırken bir tilki ile karşılaştı. Ürkek ve çekingen halleriyle tanınan ve insanlardan kaçan tilki, aradan geçen süre zarfında Soner Bozdoğan'a alıştı. Hemen hemen her gün aynı yerde tilki ile karşılaşan Soner Bozdoğan ile tilki arasında ilginç bir dostluk gelişti.
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