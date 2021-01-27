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Tilkinin yemeği oldu! Karnını böyle doyurdu
Son dakika haberi… Kırsal alanda telef olan domuzun leşiyle karnını doyurmaya çalışan tilki görüntülendi. Açlığını giderdikten sonra uzaklaşarak arazide gecenin karanlığına karıştı.
Son dakika haberi… Kırsal alanda telef olan domuzun leşiyle karnını doyurmaya çalışan tilki görüntülendi. Açlığını giderdikten sonra uzaklaşarak arazide gecenin karanlığına karıştı.