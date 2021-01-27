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Tilkinin yemeği oldu! Karnını böyle doyurdu

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Giriş: 27.01.2021 13:17
Güncelleme:27.01.2021 13:31
Son dakika haberi… Kırsal alanda telef olan domuzun leşiyle karnını doyurmaya çalışan tilki görüntülendi. Açlığını giderdikten sonra uzaklaşarak arazide gecenin karanlığına karıştı.

Son dakika haberi… Kırsal alanda telef olan domuzun leşiyle karnını doyurmaya çalışan tilki görüntülendi. Açlığını giderdikten sonra uzaklaşarak arazide gecenin karanlığına karıştı.

Tilki telef olan domuzla karnını doyurdu TİLKİ TELEF OLAN DOMUZLA KARNINI DOYURDU
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