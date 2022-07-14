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Tilkiden kaçan kanguru sel sularında mahsur kaldı! Böyle kurtarıldı

İHA
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Giriş: 14.07.2022 10:18
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran selde mahsur kalan kanguru, kurtarma ekibinin müdahalesiyle yaşama tutundu.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selin etkisi sürüyor.

Maitland kentinde selden etkilenenleri tahliye etmek için bölgede bulunan kurtarma ekibi, tilkiden kaçan bir kangurunun sel sularında mahsur kaldığını fark etti.

Kanguruya doğru ilerleyen ekip, keseli hayvanı bota çekerek mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.



Eyalette 11 milyon kanguru olduğu tahmin ediliyor.

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