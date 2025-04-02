Tesla protestoları yayılıyor! Elon Musk’tan terörizm çıkışı

Milyarder iş adamı Elon Musk hem ABD'de hem de dünyanın dört bir yanında protestoların hedefinde. İtalya'da Musk'a ait Tesla şirketine ait otomobil bayiinde yangın çıktı. Polis kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. Kanada ve Almanya'da da satış noktalarının önünde protestolar vardı. Elon Musk ise yaşananlar için “Terörizm” ifadesini kullandı.

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