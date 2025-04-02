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Tesla protestoları yayılıyor! Elon Musk’tan terörizm çıkışı

Tesla protestoları yayılıyor! Elon Musk’tan terörizm çıkışı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 09:27
Milyarder iş adamı Elon Musk hem ABD'de hem de dünyanın dört bir yanında protestoların hedefinde. İtalya'da Musk'a ait Tesla şirketine ait otomobil bayiinde yangın çıktı. Polis kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. Kanada ve Almanya'da da satış noktalarının önünde protestolar vardı. Elon Musk ise yaşananlar için “Terörizm” ifadesini kullandı.
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Tesla protestoları yayılıyor! Elon Musk’tan terörizm çıkışı
Tesla protestoları! Terörizm çıkışı
Tesla protestoları! Terörizm çıkışı
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