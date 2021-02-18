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Terörün yıktığı hayatlar! PKK ile çatışırken ayağını kaybetti

A Haber
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Giriş: 18.02.2021 14:56
Güncelleme:18.02.2021 15:07
Suriyeli Mahmud Arab, Halep'te DEAŞ ve PKK'lı teröristlerle çatışırken sağ ayağını kaybetti. Afrin'de götürülen Arab, yakınlarının yanında hayata tutunuyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Suriyeli Mahmud Arab, Halep'te DEAŞ ve PKK'lı teröristlerle çatışırken sağ ayağını kaybetti. Afrin'de götürülen Arab, yakınlarının yanında hayata tutunuyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Halep'li gazi Mahmud Arab 33 yaşında. Halep'te Deaş ve PKK'ya karşı yürütülen yaklaşık 20 sıcak çatışmaya girdi. Son olarak Halep merkezde bulunan Siggari mahallesinde katıldığı çatışmada DEAŞ terör örgütünün bombalı saldırısına hedef oldu. Bombalı saldırıda sağ ayağı koparken sol bacağına da şarapnel parçaları isabet etti ve aynı saldırıda ağzındaki bütün dişleri kırıldı.

Halep'li Mahmud Arab Suriye'de tedavi edilirken sol bacağındaki şarapnel parçaları çıkarılamadı.

2015 yılında DEAŞ'ın bombalı saldırısına hedef olan Mahmud Arab, 2016 yılında ise PKK'lı keskin nişancı bir kadın terörist tarafından vuruldu. Sırtından giren mermi ön taraftan çıktı.

Suriyeli gazi en büyük acıyı ise 2018 yılında Halep'te yaşayan anne ve babasının bulunduğu evin bir uçaktan atılan bombayla vurulup öldürülmesiyle yaşadı.

Tedavisinin tamamlanmasını isteyen Halep'li gazi, sağ bacağına da protez bacak istiyor.

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