20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!

Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2022 10:07
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 terörist tutuklandı. İstanbul Emniyeti'nin yaptığı çalışmalarda teröristlerin hain saldırının öncesi ve sonrasında yaptıkları WhatsApp yazışmaları tespit edildi.
Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!
Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!
Avcılar’da inşaatın temel duvarı çöktü!
Avcılar'da inşaatın temel duvarı çöktü!
15 yaşındaki kıza şantaj!
15 yaşındaki kıza şantaj!
Köyü soydular! 500 bin TL’lik zarar
Köyü soydular! 500 bin TL’lik zarar
Felçli hastaya şiddet anları kamerada!
Felçli hastaya şiddet anları kamerada!
Ünlü oyuncunun acı günü!
Ünlü oyuncunun acı günü!
İstanbul’da metro arızası!
İstanbul’da metro arızası!
Husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu
Husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu
Eşini öldürüp kendini yaktı
Eşini öldürüp kendini yaktı
Büyükçekmece’de karısını öldürüp intihar etti
Büyükçekmece'de karısını öldürüp intihar etti
Hırsızın çaldığı televizyonu 2. kattan attı
Hırsızın çaldığı televizyonu 2. kattan attı
Aydın’da feci olay!
Aydın'da feci olay!
Daha Fazla Video Göster