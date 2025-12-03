03 Aralık 2025, Çarşamba

TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza! Hangi yollarda yoğunluk yaşanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 09:03
Bağcılar, TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada sebze yüklü kamyonet kullanılamaz hale gelirken, Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu. A Haber muhabiri Kübra Kılıç canlı yayında trafikte son durumu aktardı.
