03 Aralık 2025, Çarşamba
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Hangi yollarda yoğunluk yaşanıyor?
Bağcılar, TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada sebze yüklü kamyonet kullanılamaz hale gelirken, Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu. A Haber muhabiri Kübra Kılıç canlı yayında trafikte son durumu aktardı.