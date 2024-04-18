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Teleferik kazasında yaralanan 10 yaşındaki Fatih babasının öldüğünden habersiz

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 18.04.2024 09:19
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında hayatını kaybeden 54 yaşındaki Memiş Gümüş'ün 10 yaşındaki oğlunun tedavisi sürüyor. 10 yaşındaki Fatih'e babasının hayatını kaybettiği söylenmediği öğrenildi.
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