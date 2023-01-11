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Tekirdağ’da sevgili cinayeti! Önce genç kızı katletti ardından da kendini astı

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Giriş: 11.01.2023 14:34
Tekirdağ’da 24 yaşındaki Aysun Ahnas'tan, bir süredir haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, genç kızın evine girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Aysun Ahnas'ın sevgilisi 26 yaşındaki Baver Gözetir, tartıştığı sevgilisi Ahnas'ı bıçakla öldürdüp, ardından da kendini ipe asarak intihar etti.
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