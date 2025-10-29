Tekirdağ’da baca yangını korkuttu

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak üzerinde bir evde sobanın yakılması sonrası bacada biriken kurumlar tutuştu. Baca yangının çatıya sıçraması üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.Küçük çaplı meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın nedeniyle evin çatı katında maddi hasar meydana geldi. Tedbir amaçlı olay yerine gelen emniyet ekiplerinden bir polis memurunun, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının tamamlanması sonrası yanına gelen kediyi dakikalarca sevip sırtını sıvazlaması görenlerin içini ısıttı.

