TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Normalleşme çalışmalara katkı sağlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak "Şimdiye kadar ziyaret ettiğim partiler, anayasa çalışmaları için kapıyı açık tutmuştur. Yöntemi bulunduktan sonra esas tartışma, konulara girildikçe ortaya çıkacaktır" açıklamasını yaptı. Kurtulmuş ayrıca normalleşmenin çalışmalara katkı sağlayacağını da vurguladı.