Tarsus’ta feci asansör kazası: 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Giriş: 13.11.2025 19:18
Mersin’in Tarsus ilçesinde 80 yaşındaki Hatice Arıkan, evinin önündeki yük asansörüne bindiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle asansörle birlikte zemine düştü. Ağır yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
