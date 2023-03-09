09 Mart 2023, Perşembe
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Tarım ve Orman Bakanlığından şap hastalığı flaş tedbir: 8 işletmeye karantina! Avrupa'nın en büyük hayvan pazarına kapatma
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığının yayılmasını önlemek için bir dizi karar açıkladı. Buna göre ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde hayvan hareketliliği durdurulurken, Erzurum'da bulunan Avrupa'nın en büyük hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı da kapatıldı.