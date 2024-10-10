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Tarım Bakanlığından domuz eti iddialarına yalanlama

Tarım Bakanlığından domuz eti iddialarına yalanlama

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 09:30
Tarım ve Orman Bakanlığı, "domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" iddiasını yalanladı. Yapılan dezenformasyon ve manipülasyonların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
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