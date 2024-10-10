Tarım Bakanlığından domuz eti iddialarına yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığı, "domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" iddiasını yalanladı. Yapılan dezenformasyon ve manipülasyonların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

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