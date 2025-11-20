Tarihi Üçayak Kilisesi yıldızların altında etkileyici görüntüler oluşturdu

20 Kasım 2025, Perşembe

Giriş: 20.11.2025 12:07
Kırşehir merkeze bağlı Taburoğlu Köyü yakınlarında bulunan, 10. ve 11. yüzyıl Bizans dönemine tarihlenen Üçayak Kilisesi, Bizans dönemi mimarisini yansıtan önemli eserlerindendir. 1938 yılındaki depremde yıkılan ve günümüze kalan bazı kalıntıları ile bugüne şahitlik eden tarihi yapı, gece saatlerinde yıldızlarla bütünleşen görüntüsüyle dikkati çekti.
