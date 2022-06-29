29 Haziran 2022, Çarşamba
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Tarifsiz acı! Torunundan gelecek iyi haberi beklerken yıkıldı
Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle 6 ilde sel meydana geldi. Sel baskınının en etkili olduğu yerlerden biri de Kastamonu'ydu. Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla gözden kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'yı arama çalışmaları devam ederken derede gencin kıyafetleri ve ayakkabısı bulundu.