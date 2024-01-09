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Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı

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Giriş: 09.01.2024 10:30
150 Mmilyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Kıvanç Talu hakimlikteki ifadesinde, "Son dönemlerde bir sarmala girmiştim. Öyle ki kendi kullandığım ancak eşimin babası adına olan Porsche marka bir araç ve şirkete ait bir araç ve tekneyi satmak zorunda kaldım. Hatta pek çok kredi çektim. Borcu borçla kapatmaktaydım" dedi.
Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı
Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı
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