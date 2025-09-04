Taksim’de polis aracı kaza yaptı: 4 polis yaralandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevindeki trafik polislerinin bulunduğu araç kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki hava yastıkları açıldı ve 4 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı polislere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan polis aracı ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN