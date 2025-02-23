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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.02.2025 01:16
Edinilen bilgiye göre, Bilecik merkez Osmangazi Mahallesinde Yüksek Hızlı Tren Garı istikametine seyir halindeki 11BA 419 plakalı otomobil sürücüsü B.D., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durdu. Sürücü kazayı yara almadan anlatırken, sürücünün alkollü olduğu öğrenildi. Takla atan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı!
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı!
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı!
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