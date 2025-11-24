Tablolar, fincanlar, rengarenk tabaklar… Bu bit pazarında ne ararsanız var!

Eski kartpostallar, vintage giysiler, eşsiz mobilyalar, antika ürünler ve daha fazlası... Fransa'daki bit pazarlarında yok yok. Büyük ilgi gören bu pazarlar koleksiyonerlerin de uğrak yeri. A Haber muhabiri Ömer Aydın da, Fransa'nın Strazburg ​şehrindeki bit pazarına gitti. Bit pazarının müdavimlerinden olan koleksiyoner 3 Türk arkadaşla görüştü. Yaklaşık 6 bin antika saatin sergilendiği mağazalarına gitti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN