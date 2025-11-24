24 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Tablolar, fincanlar, rengarenk tabaklar… Bu bit pazarında ne ararsanız var!
Tablolar, fincanlar, rengarenk tabaklar… Bu bit pazarında ne ararsanız var!

Tablolar, fincanlar, rengarenk tabaklar… Bu bit pazarında ne ararsanız var!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2025 11:37
Güncelleme:24.11.2025 11:38
Eski kartpostallar, vintage giysiler, eşsiz mobilyalar, antika ürünler ve daha fazlası... Fransa'daki bit pazarlarında yok yok. Büyük ilgi gören bu pazarlar koleksiyonerlerin de uğrak yeri. A Haber muhabiri Ömer Aydın da, Fransa'nın Strazburg ​şehrindeki bit pazarına gitti. Bit pazarının müdavimlerinden olan koleksiyoner 3 Türk arkadaşla görüştü. Yaklaşık 6 bin antika saatin sergilendiği mağazalarına gitti.
