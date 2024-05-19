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Tabelasına el konulan esnaf zabıtaya bıçakla saldırdı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2024 14:36
Adana’da kaldırım işgali yapan esnafa yönelik uygulama yapan zabıta ekiplerine tabelası alınan bir esnaf bıçakla saldırınca biber gazı ile etkisiz hale getirildi.
Tabelasına el konulan esnaf zabıtaya bıçakla saldırdı
Tabelasına el konulan esnaf zabıtaya bıçakla saldırdı
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