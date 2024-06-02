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Adana'da can pazarı! Boğulma tehlikesi geçiren genci polis ve vatandaş el ele vererek böyle kurtardı

İHA
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Giriş: 02.06.2024 15:03
Adana’da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca serinlemek için sulama kanalına girin bir genç boğulma tehlikesi atlattı. Polis ve vatandaş el ele vererek şahsı kurtardı.
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