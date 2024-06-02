Adana'da can pazarı! Boğulma tehlikesi geçiren genci polis ve vatandaş el ele vererek böyle kurtardı

Adana’da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca serinlemek için sulama kanalına girin bir genç boğulma tehlikesi atlattı. Polis ve vatandaş el ele vererek şahsı kurtardı.

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