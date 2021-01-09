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Suyumuzu nereye harcıyoruz? Nasıl su tasarrufu yapabilir?
Evdeki su israfını önleminin yolu banyoda, tuvalette, çamaşır ve bulaşık yıkarken kullanılan suyun tasarrufundan geçiyor. Banyo ve tuvalette tüketilen su miktarı, evde tüketilen toplam suyun yüzde 70'ini oluşturuyor.
SUYUN YÜZDE 70'İ BANYO VE TUVALETE GİDİYOR
- Temizlik: %5
- Yemek pişirme, içme: %10
- Çamaşır ve bulaşık: %20
- Tuvalet: %30
- Banyo: %35
SU TÜKETİMİ NASIL AZALTILIR?
- Sızdıran musluklar tamir ettirilmeli
- Sistemler, tasarruflularıyla değiştirilmeli
- Tuvalet rezervuarının hacmi azaltılmalı
- Küvet doldurmak yerine duş almak (%25 tasarruf)
- Duş süresini 4-5 dakikaya indirmeli (55 litre tasarrufu)
- Diş fırçalarken su açık bırakılmamalı
- Çamaşır makinesi tam doldurularak çalıştırılmalı (10 litre tasarruf)
- Araçlar hortumla değil, kocayla yıkanmalı
- Düşük akımlı musluklar tercih edilmeli (%25 tasarruf)
- Tarımsal üretimde damla sulama tercih edilmeli