19 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Yalova'da camiden yangın söndürme tüpü çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

Yalova'da camiden yangın söndürme tüpü çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2024 13:15
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan Kelebek Çayırı Camii'ne hırsızlar dadandı. Camiden son yangın tüpü çalan hırsızların görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis Memuru Barış Üçlü Kick Boks turnuvasında şampiyon oldu
Polis Memuru Barış Üçlü Kick Boks turnuvasında şampiyon oldu
Camiden yangın söndürme tüpü çaldılar
Camiden yangın söndürme tüpü çaldılar
Engelli vatandaşın kümesine giren köpekler 10 tavuğu telef etti
Engelli vatandaşın kümesine giren köpekler 10 tavuğu telef etti
Jandarmanın yakaladığı 5 organizatörden 3’ü tutuklandı
Jandarmanın yakaladığı 5 organizatörden 3'ü tutuklandı
Şiddetli yağışlar Rize’de sel ve heyelanlara neden oldu
Şiddetli yağışlar Rize'de sel ve heyelanlara neden oldu
Hassas burunlar hayat kurtarmaya devam ediyor
Hassas burunlar hayat kurtarmaya devam ediyor
Muğla’da ciğerlerimiz yanıyor!
Muğla'da ciğerlerimiz yanıyor!
Oltu’da ana arı yetiştiriciliği projesi
Oltu’da ana arı yetiştiriciliği projesi
Iğdır’da selin kapattığı yollar açıldı
Iğdır'da selin kapattığı yollar açıldı
Kış aylarındaki salgına karşı doğal savaşçı turşu
Kış aylarındaki salgına karşı doğal savaşçı "turşu"
Burası tespih meraklılarının buluşma noktası
Burası tespih meraklılarının buluşma noktası
Alaca’da polis ekiplerinden huzur uygulaması
Alaca’da polis ekiplerinden huzur uygulaması
Daha Fazla Video Göster