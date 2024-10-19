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Bağcılar Kitap Fuarı başladı! Ziyaretçi akını

Bağcılar Kitap Fuarı başladı! Ziyaretçi akını

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 14:46
İstanbul Bağcılar'da kitap fuarı kapılarını açtı. Ziyaretçiler fuara akın ediyor. Detayları A Haber muhabiri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir anlattı.
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