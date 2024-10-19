Tereyağı ve peynirlerde hile! Natamisin tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı "taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ile "sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" listesini yayınladı. Yeni listede ağırlıklı olarak peynir ve tereyağı gibi hayvansal ürünler yer aldı. Peki bu ürünlerde ne gibi hileler yapılıyor? Peynir ve tereyağı alırken nelere dikkat edilmeli?

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