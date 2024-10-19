19 Ekim 2024, Cumartesi
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Polis Memuru Barış Üçlü Uluslararası Kick Boks turnuvasında şampiyon oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Barış Üçlü, Yalova’da düzenlenen uluslararası Kick Boks turnuvasında şampiyon olarak Türkiye’yi ve emniyet teşkilatını gururlandırdı.