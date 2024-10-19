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Başkan Erdoğan Scholz’u kabul etti! İşte ilk görüntüler

Başkan Erdoğan Scholz’u kabul etti! İşte ilk görüntüler

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 14:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başkanı Olaf Scholz’u Dolmabahçe Sarayı’nda kabul etti. Önemli konuların masada olduğu görüşmeden ilk görüntüler geldi.
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